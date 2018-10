Maczek Memorial in Breda krijgt 18 meter lange multimediale wand

Kroegbaas voor het leven Louis van Hal overleden

28 oktober BREDA - Eigenaar Louis van Hal van café 't Pumpke in de Visserstraat is zondagmiddag overleden. De ‘laatste’ Bredase kroegbaas die nog een café in eigendom had is 84 geworden. ,,Hij heeft zijn leven gegeven aan zijn café", zegt zijn goede vriend John Bodart.