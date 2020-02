Maczek Memorial, BUas, Zuylen en Nieuwe Veste genomineerd voor Bredase architectuurprijs

Internatio­naal gezochte Albanees aangehou­den in trein naar Breda

12:09 BREDA/ROTTERDAM - Een Albanees die in Italië werd gezocht in verband met een onderzoek naar drugs en wapens is dinsdagmiddag aangehouden in de trein tussen Rotterdam en Breda. Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie.