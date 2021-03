Maaskant adviseur Girls Soccer Academy bij Boeimeer

BREDA - Robert Maaskant wordt ambassadeur en adviseur van de Boeimeer Girls Soccer Academy. Dit is de uitkomst van gesprekken die hij deze week had met voorzitter Richard Breedijk van BSV Boeimeer.

De voormalige coach van onder meer NAC zal komend seizoen op sportcomplex Heksenwiel in Breda ook bij trainingen van de Boeimeer-meisjes aanwezig zijn. Hij is met de leiding nog in gesprek over de exacte invulling en frequentie hiervan.

Landelijk

De Boeimeer Girls Soccer Academy gaat komend seizoen van start met selecties onder 17 en onder 15 jaar, die drie keer in de week trainen. Het streven is om zo snel mogelijk in te stromen in landelijke KNVB-competities. ,,De insteek is om talenten zo op te leiden dat de volledige potentie wordt benut. Dit doen we volgens de werkwijze die bij betaald voetbalclubs als NAC en Willem II bij de jongens gangbaar is”, meldt de website. Geïnteresseerde meisjes kunnen zich via die site aanmelden voor de selectieprocedure.

Europa League

De 52-jarige Robert Maaskant was in het verleden trainer bij onder andere RBC, Willem II, NAC, Go Ahead Eagles, Wisla Krákow en FC Groningen. Met NAC ging hij de Europa League in (2009).