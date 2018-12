Maas-Jacobs koopt deel oude rechtbank-complex

BREDA - De Zundertse ontwikkelaar Maas-Jacobs heeft een kantoor gekocht dat onderdeel is van het voormalige rechtbankcomplex in Breda. Het bedrijf heeft het gebouw gekocht met het oog op de toekomst, omdat de locatie herontwikkeld wordt met onder andere woningen.

Dat bevestigt Kris Maas van het bedrijf, dat in Breda op dit moment onder meer actief is met de herontwikkeling van de Houtmarktpassage. Het kantoor dat Maas-Jacobs gekocht heeft, ligt aan de Fellenoordstraat/Zijlstraat en omvat circa 3.700 m2. Voorheen was het eigendom van Van der Vorm Vastgoed Groep.

Het gebouw huisvestte in het verleden diverse diensten die gerelateerd waren aan de rechtbank (die dit jaar verhuisd is naar het stationsgebied in Breda). “Nu is de helft nog verhuurd. We willen kijken of we nog wat meer kunnen verhuren. Maar wel met kortlopende contracten, zodat we snel kunnen schakelen als er ontwikkelingen zijn,” aldus Maas.