Maarten van der Weijden pusht VVD-lijst, Thierry Aartsen op ‘carnavaleske‘ positie elf

BREDA/WASPIK - Maarten van der Weijden in de Tweede Kamer? Nee, dat gaat-ie niet doen. Wel is hij opnieuw de lijstduwer bij de VVD. De liberalen hebben een lijst waarin West-Brabant behoorlijk vertegenwoordigd is.

Achter nummer één Marc Rutte staat meteen Tamara van Ark. Van Ark groeide op in Zevenbergen en ging naar school in Roosendaal. Op dit moment is ze minister Medische Zorg en Sport. In de top springen nog Hoevenaar Bas van 't Wout (6) en Bredanaar Thierry Aartsen (11) in het oog.

Of Aartsen, een fervent voorvechter van carnaval, bewust op de carnavaleske positie 11 is gezet? ,,Voor menig Brabander is dat een plek met een bijzondere betekenis. Het is een leuke knipoog. Meer nee, het is geen bewuste keuze van de kiescommissie.”

Quote Ik ben enorm trots dat ik op nummer 11 sta. Wow, is eigenlijk het enige wat nu denk Thierry Aartsen, VVD

Tweede Kamer-lid Aartsen stond vier jaar geleden op positie 46, toen een spannende plek. ,,Ik ben enorm trots dat ik op nummer 11 sta. Wow, is eigenlijk het enige wat nu denk. Echt heel bijzonder.”

Bas van 't Wout is sinds juli staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Ik ben zeer vereerd met deze mooie plek. Het is een mooie positie om ook in de toekomst te knokken voor het belang van Brabant”, zegt de inwoner van Hoeven.

Tim Simons

Een jonge belofte op de lijst is Madenaar Tim Simons. 26 jaar en binnengekomen op plaats 52 op de lijst. ,,Supergaaf”, klinkt het blij uit zijn mond. Op zijn positie wordt het waarschijnlijk billenknijpen. ,,Als de verkiezingen meezitten en de VVD komt in het kabinet, dan kan ik er zomaar meteen in de Tweede Kamer waaien.” Simons weet ook waarvoor hij zich wil inzetten: ,,Veel jongeren verdienen een leuk salaris, maar kunnen toch niet aan een huis komen. Dat is voor onze dorpen funest. Bouwen, bouwen en bouwen...”

Quote Ik maak alleen kans als de VVD meer dan vijftig zetels haalt. Ik sta niet direct op een verkiesba­re positie Barry Jacobs, wethouder Bergen op Zoom

Voor Barry Jacobs, wethouder in Bergen op Zoom, wordt het lastiger. Hij staat op plek 61, enkele plaatsen hoger dan de vorige keer. ,,Ik ben blij dat ik op de lijst sta. Maar het is afwachten wat betreft de uitslag. Ik maak alleen kans als de VVD meer dan vijftig zetels haalt. Ik sta niet direct op een verkiesbare positie. Mijn belang is vooral het geluid van de gemeenten, betreft hun financiën, in Den Haag te brengen.”

Maarten van der Weijden

Net als vier jaar geleden sluit Maarten van der Weijden de lijst af. ,,Ik wil de partij helpen en laten zien dat ik betrokken ben”, zegt de langeafstandszwemmer uit Waspik. ,,Maar ik sta niet op plek 80 om in de Tweede Kamer te komen, zelfs al zou ik veel voorkeursstemmen krijgen doe ik dat niet.” Sinds enkele jaren is Van der Weijden raadslid in de gemeente Waalwijk. Of hij nog campagne gaat voeren richting de verkiezingen in maart? ,,Meestal ga je naar drukke plekken of langs de deur. Het is nu kijken wat corona toelaat.”

Andere West-Brabanders op de lijst zijn Sanneke Vermeulen uit Roosendaal, positie 57, en Sharona Malfait uit de gemeente Halderberge (plaats 71). Oosterhouter Dees Melsen stelde zich ook kandidaat, hij staat niet op de lijst.