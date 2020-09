‘Maand van de Geschiedenis’ in Breda: expo en activiteiten in teken van corona

Rijksmonu­ment in Terheijden wacht al bijna 20 jaar op renovatie, maar: ‘Het komt helemaal goed’

24 september TERHEIJDEN - Is het monumentale pand aan de Raadhuisstraat 42 in Terheijden nog te redden? De eigenaar denkt van wel, maar gemeente Drimmelen heeft er weinig vertrouwen meer in en grijpt in.