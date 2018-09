Maand van de Geschiedenis: Breda in Aktie!

Bob Entrop richtte in die periode de Kritiese Filmers op. Met steun van het Stadsarchief zocht de Bredase cineast de hoofdrolspelers van deze decennia op en ingerviewde hen. Resultaat is de film 'Breda in Aktie: Dwarsdenkers & Oproerkraaiers', die zondag in première gaat in De Nieuwe Veste. Nou ja, één film...



"Ik had zo veel materiaal, dat er drie films van een uur uit kwamen", zegt Entrop lachend. "Het was een vreselijk leuk project, want het is voor een groot deel ook mijn eigen geschiedenis. Maar het hele verhaal mocht wel een keer vastgelegd worden. Breda gold toen als de meest actieve stad in Nederland. Er was iedere week wel een demonstratie."