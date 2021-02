Maaltijdbezorgers riskeren straks boete in het centrum van Breda

INTERVIEW Politie­agent Lars uit Breda blijft teleurge­steld achter na MAFS-avon­tuur: ‘Lizzy is een afgesloten hoofdstuk’

24 februari BREDA - Binnen twee weken een sprookjeshuwelijk, een fantastische huwelijksreis en elkaar beter leren kennen tijdens het samenwonen. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En dat was voor de Bredase Lars Scheve (35) ook echt het geval. Hij deed mee aan het liefdesexperiment Married At First Sight. Zijn liefdesmatch met de Eindhovense Lizzy bleek van korte duur. Na twee weken barstte de huwelijksbubbel: ,,Als het een Tinderdate was, was ik er al veel eerder mee gestopt.”