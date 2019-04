Maaltijdbezorgers Deliveroo helpen bij opsporen vermiste personen, ook in Breda

BREDA - Bezorgservice Deliveroo en de politie lanceren vandaag samen de campagne Ride to Find. Deliveroo-bezorgers zullen in Breda, Amsterdam, Den Haag en Nijmegen een maand lang maaltijden bezorgen met een verdwijningsposter op hun bezorgtas. Hiermee hoopt de politie waardevolle tips binnen te krijgen over vijf langdurig vermiste personen.

De maand mei is Mis je mei?-maand in Nederland, bedoeld om vermissingszaken extra aandacht te geven. Het is direct het startpunt waarop ongeveer 100 Deliveroo-koeriers met een aangepaste bezorgtas rondrijden in de vier steden. De verdwijningsposters worden ook via sociale media gedeeld om de actie nationale aandacht te geven.

Troost

Met het initiatief van Deliveroo hoopt de politie aanwijzingen te krijgen over de vijf vermissingen. Neeltje Wagenaar van het Landelijk Bureau Vermiste Personen-medewerker: ,,Elke aandacht die er voor vermisten is, helpt. Al was het maar troost die familie kan putten uit het zoekwerk van de politie.”



,,Het ergste voor achterblijvers is het niet weten waar hun dierbare is. Zeker als vermissingen lang duren, zitten achterblijvers in constante onwetendheid en onzekerheid. We hopen dat deze actie informatie oplevert die uiteindelijk tot duidelijkheid over één of meer vermisten leidt.”

Ook in België liep de Ride to Find-campagne, in januari dit jaar. Daar werd aandacht gevraagd voor vermiste kinderen, via de organisatie Child Focus. Iedereen die informatie heeft over een van de verdwijningsberichten wordt aangespoord om de politie te bellen (0900-8844).

Vijf langdurig vermiste personen

Om wie gaat het?

• James Patrick Grealis, 35 jaar en vermist uit Breda sinds 23 oktober 2008;

• Bas Rossen, 63 jaar en vermist uit Breda sinds 15 januari 2017;

• Jeroen de Wit, 32 jaar en vermist uit Leimuiden sinds 18 februari 2018;

• Sidney Lute, 21 jaar oud en vermist uit Assendelft sinds 2 november 2016;