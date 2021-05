Maaltijdbezorger valt over bal van spelend kind in Breda en raakt gewond

‘Koehandel met handjeklap’ ofwel verkoop Van Gogh Kerk Et­ten-Leur afgescho­ten

26 mei ETTEN-LEUR - Het voorstel voor verkoop van de Van Gogh Kerk in Etten-Leur is met grote meerderheid van stemmen (18 tegen 8) van tafel geveegd. Met reacties, variërend van ‘belabberd’ via ‘onbespreekbaar’ tot ‘koehandel met handjeklap’ aan het adres van verantwoordelijk wethouder Frank Vrolijk.