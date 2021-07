Maakte jij een carrièreswitch door corona?

oproepJe werkte altijd met veel plezier in de horeca (of in een andere andere sector, zoals de reiswereld of de theatersector), maar door corona moest je een nieuwe baan te zoeken in een hele andere sector. Je bent misschien vanuit de horeca naar de zorg gegaan, of je werkte als podiumbouwer in de evenementensector en bent overgestapt naar de bouw. Tijdelijk, daar ging je tenminste vanuit. Maar die nieuwe job bevalt je zo goed, dat je hebt besloten te blijven.