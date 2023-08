‘Maak inzamelpunten plastic flesjes in de wijken met opbrengst voor buurtvereniging’

Vier grote vrachtwa­gens aan materiaal uit ontmanteld drugslab Breda: ‘Grenzend aan woonwijk is dit enorm gevaarlijk’

BREDA - De gemeente Breda beraadt zich op maatregelen voor het pand waar vorige week een groot drugslab is gevonden. Het lab, klaar voor grootschalige productie van crystal meth, was in omvang een van de grootste van het afgelopen jaar in Nederland.