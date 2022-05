'Maak een basispakket boodschappen voor lagere inkomens’

play-offs NAC staat voor hels karwei in return, ADO pakt zege in slotminuut

NAC staat zaterdag in de return van de eerste ronde van de play-offs voor een zware opgave. De eerste wedstrijd van het tweeluik was namelijk een prooi voor ADO Den Haag. Diep in blessuretijd ging het mis voor NAC: 1-2.

10 mei