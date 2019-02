Luxe wachtruimte op station Breda voor internationale busreizen

Frankrijk en Roemenië

Vanaf Breda Centraal zijn er buslijndiensten voor diverse bestemmingen in Europa. Met name FlixBus biedt die diensten aan, met bestemmingen in onder meer Frankrijk, Duitsland en Roemenië. Zo gaat er vijf keer per week een bus naar Parijs (duur 6 á 7 uur) en vier keer per week naar Boekarest (duur 35 uur). FlixBus is een Duits bedrijf dat in 2013 is opgericht en een goedkoop alternatief wil bieden voor voor trein en vliegtuig. Een reis naar Parijs is bijvoorbeeld te boeken vanaf 25 euro.