Luxe paasontbijt voor Bredase daklozen

Achter de schermen Edine is een echte regiojour­na­list: ‘In de regio speelt hetzelfde als in de rest van de wereld’

29 maart De regiojournalistiek verlaten? Edine Wijnands uit Breda moet er niet aan denken. Nergens zijn de lijntjes korter dan in de regiojournalistiek, weet de verslaggever Zundert. En dat is precies wat ze zo leuk vindt aan haar werk. ,,Je weet over wie je schrijft en voor wie je het doet.”