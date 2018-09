Column 'Hoe lang pikken échte fans deze verkrach­ting nog van hun clubshirt?'

8:00 In november 1899 besluit de Zwitser Johannes Gamper (later werd zijn voornaam 'vercatalaanst' naar Joan) de voetbalclub FC Barcelona op te richten. Over de clubkleuren hoeft hij niet lang na te denken. Hij kiest voor de prachtige verticale rood-blauwe banen net als in het shirt van zijn voormalige ploeg FC Basel.