Lunet-debat verdwijnt achter gesloten deuren

Nieuwste aanwas buitenland­se studenten sinds enkele dagen in Breda, 'Iedereen die hier is geweest, is razenden­thou­si­ast'

27 augustus BREDA - Vorig jaar schreven zo'n 1400 buitenlandse studenten zich in in Breda. De precieze cijfers van dit jaar zijn nog niet bekend, maar het aantal groeit jaarlijks. De nieuwste aanwas is hier pas enkele dagen. Maandagmiddag vond in bioscoop Pathé de International Kick-Off plaats: hier kon eenieder informatie inwinnen over bank-, gemeentelijke, sport-, studie-, medische, huisvestings- en arbeidszaken. De eerste bevindingen? ,,De fiets is hier belangrijker dan de auto, heel gek."