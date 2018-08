Lunchroom De Uitdaging in Ulvenhout jubileert: 'Voor ons hebben ze geen beperking'

Lunchroom De Uitdaging bestaat op 26 september tien jaar. Sinds 2008 fungeert het etablissement aan de Dorpsstraat als leer- en werkplek voor mensen met een beperking, met als doel: doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. In de praktijk blijken de werknemers hier juist heel graag te blijven; doorstroming is allang geen doel meer.

De 29-jarige Arianne werkt er al vanaf de start. Ze bouwde de lunchroom zogezegd vanaf het prille begin mee op. En voorlopig wil ze er ook nog niet weg. ,,Ik leer nog steeds iedere dag bij omdat je met mensen werkt. Het is een heel chic restaurant en de sfeer met alle collega's is hier heel fijn'', legt ze uit.

Vrijdagmiddagborrel

Het is vrijdagmorgen, Arianne vouwt voordat de drukte begint de oranje servetten. Ze werkt drie keer per week in de bediening, vandaag tot half vier. ,,Dan begint de vrijdagmiddagborrel'', klinkt het enthousiast. Deze houdt in: een broodje van de kaart en bubbels.

Bij een van Ariannes vele vrijetijdsbestedingen, het dansen, leerde ze Berthe (25) kennen. Zij werkt nu vier jaar bij De Uitdaging, nu zijn ze beste vriendinnen. ,,In het begin was ik heel erg verlegen en durfde ik niet goed op de tafels af te stappen, maar het is gewoon een kwestie van doen'', legt Berthe uit. Ze wierp de schroom al gauw van zich af, werd steeds assertiever.

Het recept van De Uitdaging is vrij eenvoudig: de elf personeelsleden die hier vanuit Amarant werken, krijgen de verantwoordelijkheid en doen waar zij zich het prettigst bij voelen. De keuken is voor de harde werkers, achter de bar wordt nauwkeurigheid verwacht en in de bediening zijn sociale vaardigheden belangrijk. En natuurlijk is er enig toezicht op de werkvloer, zij het zo min mogelijk.

In die tien jaar is de drukte in de lunchroom toegenomen, zag Marga Borghouts. Het uitgangspunt is nu gewoon de lunchroom zelf, allang niet meer die doorstroming. ,,We zijn niet meer zo bezig met het project. Voor ons hebben ze allang geen beperking meer, want ze doen hetgeen ze leuk vinden om te doen.''

Hectiek