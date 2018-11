Lukt het mij om in 6 minuten een AED te vinden en iemand te redden? Ik twijfel

Bewoners willen woningen, géén logistieke blokkendo­zen

7:30 BREDA - Verander de bestemming van bedrijventerrein in wonen. De stad moet toch de komende vier jaar liefst 6000 woningen bouwen, dus gebruik de tien hectare ingeklemd tussen de Oosterhoutseweg, noordelijke rondweg en spoorlijn voor woningbouw, aldus bewoners uit die omgeving in een laatste poging het tij te keren. Want ze geloven niet in een gemiddeld bedrijvenpark, waar eerst nog het hoogwaardige Digit Parc was ingetekend.