Luis rookte een joint na de nachtdienst: 'Wist niet dat het zó lang in je bloed blijft'

Verdachte voetbal­moord Breda pleit voor zelfverde­di­ging: na elf jaar op de vlucht dreigt elf jaar cel

19:18 BREDA - Het jochie van acht zat hoopvol achter het raam, zo liet z’n moeder weten. Dagen, weken, maanden, jaren. ‘Wanneer komt papa weer thuis?’ Maar papa kwam nooit meer thuis. Die was doodgestoken bij café Edison in Breda, vlak nadat hij het voetbalteam van zijn land Turkije had zien winnen van Kroatië in de kwartfinale van het EK in 2008.