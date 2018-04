Ludieke aanval op plastic verpakkingen in Breda

BREDA - Er dobbert al sinds de jaren 80 een gigantisch eiland van plastic in de Stille Oceaan. De verspilling lijkt geen grenzen te kennen. In de gemiddelde supermarkt liggen vandaag de dag zelfs de komkommers in een plastic jas. Het besef dat dit anders moet lijkt steeds meer grip te krijgen. Gisterochtend was het in Breda tijd voor actie.

In de Nieuwstraat verzamelden tientallen mensen zich voor de Albert Heijn om over te gaan tot de zogenaamde Plastic Attack. De regels zijn helder. Alles dat in de winkel wordt gekocht, wordt van de verpakking ontdaan en overgezet in een zelf meegenomen bakje, zakje of flesje. Kortom: een ludiek en vreedzaam protest.

Symboolpolitiek

Organisator Elisah Pals legt uit hoe het allemaal tot stand kwam. ,, Stichting Zero Waste Nederland heeft dit samen met studenten aan de opleiding Milieukunde van het Avans College, Energiek Breda en GroenLinks op poten gezet. We willen dit probleem zichtbaar maken. De winkel heeft afvalcontainers en winkelwagens beschikbaar gesteld. Een sympathiek gebaar, maar dat is symboolpolitiek. Het wordt de consument echt moeilijk gemaakt. Dat plastic krijg overal bij, of je nu wilt of niet.''

Om klokslag half een wordt de aanval al scheurend ingezet Binnen vijf minuten maken de twee tot over de rand gevulde winkelwagentjes de orde van het probleem pijnlijk zichtbaar. Deelneemster Ingrid Lammerse heeft zich voorgenomen om het roer om te gooien. ,,Het is de onverschilligheid die het zo pijnlijk maakt. Het is ook best zwaar om het vol te houden, het lukt mij ook niet altijd. In de supermarkt is bijna niets onverpakt. Je bent echt op kleinere winkeliers en de markt aangewezen. Maar dit is een nobel initiatief waar ik echt mijn best voor ga doen.''

Erkenning