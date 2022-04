Ludiek bord toont meest noordelijke punt van België: ‘2.137 aardbeienbakjes naar links, toog wijst je de weg’

Erbarme­lijk NAC verliest van Utrechtse beloften op natte avond in lege Galgen­waard

NAC is maandagavond op pijnlijke wijze onderuit gegaan. Op bezoek bij Jong FC Utrecht kwam de ploeg tandeloos voor de dag. In de slotminuut van de officiële speeltijd ging het onderuit. Het was aan Nick Olij te danken dat de schade in de Domstad niet groter was.

