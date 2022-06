Luchtmeetstation provincie naar Baarle-Nassau: ‘Meten is weten’

Het tweede station komt in Graspeel, gemeente Maashorst (Noordoost-Brabant) te staan. De gemeenten Etten-Leur en ’s-Hertogenbosch hadden begin dit jaar de primeur voor een roulerend meetstation. In Etten-Leur was dat vlakbij de A58 en industrieterrein Vosdonk. De mobiele luchtmeetstations staan tot en met eind juni nog op deze plekken. Naar verwachting zijn de resultaten van deze eerste meetperiode in augustus bekend.

Tweede ronde

Voor de tweede meetronde zijn 23 verzoeken van inwoners(groepen) en gemeenten beoordeeld. Zowel Baarle-Nassau als Graspeel kent veehouderijen. Baarle-Nassau heeft daarnaast te maken met de effecten voor de luchtkwaliteit vanuit België. Over beide gebieden zijn zorgen. ,,Deze keer hebben we prioriteit gegeven aan het meten in twee landbouwgerelateerde gebieden. Onder meer omdat we vanaf nu ook ammoniakconcentraties kunnen meten en hier graag ervaring mee op willen doen”, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Wethouder Janneke van de Laak van Baarle-Nassau is blij met het onderzoek: ,,De dichtstbijzijnde vaste meetpunten nabij Baarle-Nassau staan op zo’n 25 tot 30 kilometer, in Breda en Biest-Houtakker. Om de grensoverschrijdende luchtkwaliteit goed te kunnen beoordelen, is het prettig te beschikken over actuele betrouwbare meetresultaten. Meten is weten.”

Handhaving

Het meetstation in Baarle-Nassau komt ter hoogte van de hoek Loveren/Goorweg. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat het op geen enkele manier voor handhaving zal worden ingezet.