Luchtdirigent vermaakt jarige Piet in Park Zuiderhout

Hij zorgde woensdagmiddag voor groot vermaak in de binnentuin van Park Zuiderhout in Teteringen. Van Roessel gaf hier een optreden ter gelegenheid van de 87e verjaardag van bewoner Piet Franken, van wie hij een petekind is.

Het concept is even eenvoudig als doeltreffend: iedere bezoeker of toehoorder krijgt een dirigeerstok en de aanstekelijke Van Roessel zorgt ervoor dat iedereen meedoet met het luchtdirigeren.

De muziekstromingen gaan van klassiek naar folklore, van carnaval naar pop. Hij doet dansjes met bewoners en roemt herhaaldelijk het talent dat deelneemt aan het halfuur durende feestje. Uiteraard staat hij ook stil bij de verjaardag van Piet, middels een verjaardagslied.

Volledig scherm Luchtdirigent Richard van Roessel (l) is petekind van de jarige Piet Franken (87). Piet en zijn echtgenoot kijken toe en doen lekker mee. © Pix4Profs/René Schotanus

,,Richard is mijn neef. Hij is in 1988 Nederlands kampioen geweest en heeft hier zijn professie van gemaakt. Hij gaat zorgcentra af en dirigeert zo telkens weer zijn eigen orkest”, legt Frankens zoon Han uit. ,,Mijn vader is dementerend. Hij heeft niet direct iets met klassieke muziek, want hij vindt veel muziek mooi. Maar die klassieke stukken komen toch wel erg uit zijn jeugd. Dat spreekt hem nu ook het meeste aan.” Zoon Han ziet zijn vader genieten van het korte, maar energieke optreden. ,,Vooral bij de Radetzky March zag je een grote glimlach.”

Applaus in ontvangst nemen