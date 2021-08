Lucashoeve zoekt steun: ‘Gunfactor bij zielig hondje ligt hoger dan bij iemand met autisme’

Eerste openbare excursie bij trappisten­brou­we­rij De Kievit: ‘Voor ons bier moet je rustig de tijd nemen’

24 augustus Voor het eerst in de historie mogen bierliefhebbers een bezoekje brengen aan trappistenbrouwerij De Kievit van abdij Maria Toevlucht in Zundert. De drie excursies in 2021 waren in een paar uur uitverkocht, wij mochten mee met de allereerste openbare rondleiding.