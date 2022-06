Luca deelt gratis maandverband in een kastje aan huis: ‘Menstruatie-armoede is schrijnend’

Loek van der Velden en HC Breda knokken voor laatste kansen: ‘We zijn in het begin te naïef geweest’

De kop is er af in de beslissende serie om handhaving. Maar niet zoals de mannen van hockeyclub Breda het hadden gehoopt. Woensdagavond werd in Leiden tegen eersteklasser Roomburg tweemaal een voorsprong uit handen gegeven, waarna uiteindelijk de thuisclub met 4-3 het eerste duel van de best-of-three wist te winnen. Komend weekeinde moet het nu tweemaal gaan gebeuren voor Breda, om ook na de zomer overgangsklasse te kunnen spelen.

9 juni