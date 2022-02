LPF Breda komt met kandidatenlijst: na Dienjes maken Van Remortel en Verstappen top drie vol

BREDA - Dat Iwan Dienjes lijsttrekker zou worden van de Lijst Pim Fortuyn Breda was al bekend, maar nu is ook duidelijk wie zich nog meer kandidaat heeft gesteld voor deze partij. Zo staat Carlo van Remortel op de tweede plaats, gevolgd door Jaco Verstappen. Opvallend is de lijstduwer: Peter Langendam, een van de oprichters van de oorspronkelijke LPF.