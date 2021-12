LPF Breda heeft een lijsttrekker: Iwan Dienjes

De geboren en getogen Bredanaar wil nadrukkelijk het geluid laten horen van en voor mensen die zich thuis voelen in het rechtse segment van de politiek.

Rechts geluid

Er valt volgens Dienjes weinig te kiezen voor de rechtsgeoriënteerde Bredanaar, omdat partijen zoals PVV, Forum voor Democratie, BoerBurgerBeweging en JA21 in de stad afwezig zijn. ,,Wij willen het geluid vertegenwoordigen van déze mensen’’, aldus de kersverse lijsttrekker in een persbericht.

De LPF vertolkt volgens Dienjes ‘de stem van inwoners die het anders willen, die het beter willen en zich niet kunnen vinden in het beleid van de huidige lokale politiek’: ,,Lijst Pim Fortuyn is overduidelijk het alternatief op rechts in Breda.’’

Onderzoek gedaan

De lokale afdeling van de LPF is opgericht nadat de drie Bredase politici Carlo van Remortel, John Stubenitsky en Pieter Mangée een onderzoek hadden gedaan naar de vraag of er naast de VVD nog behoefte is aan een ‘ander rechts’ in de raad van Breda. Met de verkiezing van Dienjes is daar nu een antwoord op gegeven.

Eind januari hoopt de LPF een volledige kandidatenlijst te presenteren. De partij is ook nog hard bezig met het uitwerken van de standpunten voor het verkiezingsprogramma. Over een ding is de LPF het onderling al eens: na een uitgebreid onderzoek heeft de partij besloten dat de stedenband met Yangzhou in China zo snel mogelijk moet worden ontbonden.