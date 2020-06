LP en OPZ: ‘Behoud 2 scholen in Zundert en draai besluit IKC terug!’

Dat vinden de fracties van OPZ en Lokaal Perspectief (LP). Nu de politiek op het punt staat te beslissen waar in Zundert het nieuwe IKC wordt gebouwd, doen de twee een laatste poging om een eerdere beslissing ongedaan te maken.

Welzijn kind

Eind 2019 besloot de raad dat de twee Zundertse basisscholen Sint Anna en Zonnebloem worden samengevoegd in één nieuwe IKC. Hoewel die beslissing vaststaat, blijven OPZ en LP strijden voor behoud van de twee huidige locaties.

Dit, omdat: ,,Wij oprecht denken dat het welzijn van kinderen niet is gebaat bij een groot IKC. Wij vinden dat zij beter af zijn in de veilige omgeving van een kleinere school in hun eigen buurt”, aldus André Gulden van OPZ.

Cultuurverschillen

Geert Aerts van LP wijst op de cultuurverschillen tussen de twee scholen. Hij verwacht dat met name ouders uit De Berk, waar Sint Anna staat, maar ook uit de nieuwe wijk De Tuinderij straks liever hun kinderen naar de kleinere school in Klein-Zundert sturen, dan naar het IKC in Zundert.

,,Met het gevaar dat we in Zundert dus een veel te groot pand gaan bouwen. En in Klein-Zundert, waar de huidige school wordt vervangen door nieuwbouw, een te klein gebouw neerzetten”, aldus Aerts. Dat lijkt hem uit financieel oogpunt niet slim.

Verkeersveiligheid

Tot slot vrezen LP en OPZ ook dat bij de komst van een nieuw, groot IKC de verkeersveiligheid in de omgeving van die school in het geding komt. ,,Helemaal als het IKC, zoals het college voorstelt, op de plaatst komt te staan van de huidige Zonnebloem", zegt Aerts. ,,De druk op de Burgemeester Manderslaan, waar nu al veel verkeer is, wordt erg groot.”