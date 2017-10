Love & Marriagebeurs weer terug in Breda, hal Breepark opent ermee

BREDA - Na tien jaar afwezigheid is de Love & Marriagebeurs weer terug in Breda. Afgelopen weekend konden aspirant bruidsparen terecht in de hal op evenementencomplex Breepark, waar de beurs was neergestreken. Hoewel de hal nog niet af is, is de beursorganisatie blij weer op het 'oude nest' te zijn.

Of de negatieve berichtgeving rond de hal de beurs bezoekers heeft gekost, bleef onduidelijk. Maar de organisatie ziet geen enkele reden om volgend jaar niet in de hal op Breepark terug te keren.

Redelijk druk

Halverwege de middag was het redelijk druk in de hal waar de beurs plaatsvond. De stelletjes lieten zich uitgebreid informeren bij de stands voor kleding, trouwvervoer, catering, uiterlijke verzorging en uiteraard ringen.

De Love & Marriagebeurs bood een ruime keuze in alles wat voor een bruiloft nodig is. Een bruidsmodeshow maakte het uitje helemaal af. Clairy Anthonissen, die de beurs organiseerde, toonde zich erg enthousiast over de nieuwe hal. "Het is sowieso fijn om weer terug in Breda te zijn", zegt ze.

Perfect

"We waren Breda ontgroeid, er was geen locatie meer die voldeed. Dus weken we uit naar Eindhoven en Den Bosch. Maar deze hal is perfect voor ons. Hij biedt alle mogelijkheden die we nodig hebben, hij is goed bereikbaar -ook vanuit België- en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. We zien Breda nog steeds als thuisbasis. Hier ken je alle leveranciers, veel standhouders komen ook uit de regio. Dit voelt voor ons dus echt als thuiskomen."

Quote Ik denk dat we straks de tl-verlichting uitdoen. We maken het zelf wel sfeervol. Organisator Clairy Anthonissen

Dat de hal op zich weinig sfeervol is, erkent Clairy wel: "Ik denk dat we straks de tl-verlichting uitdoen. De standhouders hebben bijna allemaal zelf wel verlichting bij zich, die een stuk gezelliger oogt. We maken het zelf wel sfeervol." De grote hal wordt voor het eerst met deze beurs gebruikt. Groot is hij ontegenzeglijk. En vooral praktisch, zonder opsmuk. Het plafond is erg hoog en biedt zicht op de vele aluminium of stalen constructiebalken. Dat kan voor een 'vintage' of ongepolijst industriële uitstraling zorgen, maar dat is hier niet het geval. Het is vooral kaal, met die kille tl-buizen als verlichting.

Grootste trouwbeurs

Het lijkt de bezoekers allemaal niet te deren. Die zijn op zoek naar de invulling van hun 'grote dag'. Wel zijn er minder kaarten online besteld dan voorgaande edities, erkent Clairy: "Dat is altijd bij verandering van locatie, maar nu nog meer. Dat komt echt door de negatieve berichtgeving dat de hal niet op tijd klaar zou zijn. Ik zou eerlijk gezegd ook geen kaartje vooraf hebben besteld. Maar de verkoop aan de kassa gaat gewoon goed, dus ik kan niet zeggen wat het aan bezoekers scheelt. We blijven wel de grootste trouwbeurs van Nederland, hoor. Dat komt echt niet in gevaar."