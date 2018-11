Love and Marriage afgelast, maar er is wel een Trouwbeurs in Breepark

BREDA - Even leken de exposanten van de geplande Love and Marriage Beurs dit weekend in Breepark al hun voorbereidend werk voor niets te hebben gedaan. De organisatie trok donderdag de stekker eruit, maar de Breepark-directie zelf besloot vrijdag in allerijl de beurs toch door te laten gaan en deze ‘Trouwbeurs’ te noemen. De organisatie van Love and Marriage zegt dat Breepark ‘gemaakte afspraken niet is nagekomen’.

“De standhouders stonden vrijdagochtend al klaar om de beurs in te gaan richten. Daarom besloten we om de deuren te openen en de ruimte voor hen beschikbaar te stellen”, aldus Breepark-woordvoerder Peter van Hooydonk. Hij benadrukt dat Breepark geen organisator was van de Love and Marriage Beurs en ook niet van de Trouwbeurs. “Maar in de ogen van veel bezoekers is dat wel zo. Wij vinden dit ook niet leuk, vandaar dit initiatief.”

Mailtje

Standhouders kregen donderdagavond een mailtje van de organisatie van de Love and Marriage Beurs. Daarin staat: ‘Vanwege een dispuut tussen het management van Breepark en de directie van Love and Marriage kunnen wij de kwaliteit van deze editie niet garanderen’. Omdat er geen zicht was op een spoedige oplossing, besloot Love and Marriage de beurs af te gelasten.



Handreiking

Volgens Van Hooydonk treft Breepark geen enkele blaam. “Het is de organisatie van Love and Marriage die eenzijdig de beurs heeft geannuleerd. We hebben ze donderdag een handreiking gedaan om bepaalde zaken op te lossen. Maar die hebben ze niet geaccepteerd.”

Van Hooydonk wil niet op de details ingaan. Wel wil hij het volgende kwijt: “Als je in Breepark een event wilt organiseren, ben je afhankelijk van partners die hier zaken als elektriciteit regelen. Dan moet je afspraken nakomen. Als je dat niet doet, gaan die partners ook niet leveren. Wij wilden als Breepark voor een oplossing zorgen. Maar uiteindelijk heeft Love and Marriage de handdoek in de ring gegooid.”

Love and Marriage-organisator Robert de Keijzer verwerpt die kritiek nadrukkelijk. “Breepark heeft contractbreuk gepleegd. Er zijn afspraken gemaakt die ze niet zijn nagekomen. Hierdoor konden wij de kwaliteit van het evenement niet waarborgen en daarom kon de beurs niet doorgaan. We hebben donderdag geprobeerd constructief met elkaar in gesprek te gaan. Dat is niet gelukt. Hebben zij een handreiking aan ons gedaan? Nee, dat is niet gebeurd.”

Gratis

Voor Love and Marriage zijn kaarten verkocht. Hoeveel kan De Keijzer niet zeggen. De alternatieve beurs is gratis toegankelijk, heeft Breepark besloten. Van Hooydonk beseft dat er dit weekend mensen zullen komen die hebben betaald en ter plekke erachter komen dat het nu gratis is. “We zetten mensen bij de deur die zullen uitleggen wat er is gebeurd. Als ze hun geld terug willen hebben, moeten ze bij de organisator zijn.”

De Keijzer: “Standhouders en bezoekers kunnen met ons in contract treden voor een refund.” Hij voegt er aan toe dat de komende beurzen in Eindhoven, Utrecht en Rotterdam gewoon doorgaan.