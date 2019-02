“Lotgenotencontact is iets wat zelfs de liefste familie niet kan brengen”

En hoewel het ‘k-woord’ de verbindende factor tussen alle bezoekers is, heeft het deze middag niet de meeste aandacht. Zoals het dat nooit heeft, eigenlijk. ,,Het is een naar woord voor een mooie dag”, vindt Arny Otten-Van der Avort. Ze geeft schilderles in het nieuwe atelier, achter het inloophuis. ,,Ik heb liever een warmere naam, omdat er op deze dag bij mensen wordt stilgestaan. Ik hoop dat zo’n dag ook voor mensen buiten mijn omgeving waardevol is.” Otten was eerst gastvrouw bij HoningRaad en gaf al een aantal jaren les, toen er afgelopen april bij haar kanker werd geconstateerd. ,,Het gaat nu goed met me hoor, na een operatie en chemo. Iedereen op deze schildersmiddag, we zijn nu met vijf vrouwen, heeft een eigen verhaal. Dat verhaal kun je hier kwijt en je vindt de rust van het schilderen. Maar wat we hier het meeste doen, is lachen!” Dat lijkt het hoofddoel: ,,De mensen hier zijn zo veel meer dan alleen die ziekte.”