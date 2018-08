Los Toros in Breda bijna drie jaar na brand nog steeds een bouwval

Twee naastgelegen panden waren het. De nummers 27 en 29. Ooit siste er een grill, zetten bezoekers de tanden verlekkerd in sappige biefstukken. Tot in november 2015 een hevige brand Los Toros in as legde. Nu rest slechts een binnentuin waar tussen het puin het onkruid hoog is opgeschoten. Via een raamloze gevel steken groene bladeren ver over de stoep van de Haagdijk.