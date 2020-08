Looplijnen in Breda, in Roosendaal alleen nog maar terrassen: ‘Kijk om je heen, niemand houdt zich eraan’

Bredanaar gooit colafles door etalage­ruit, bovenbuur­man in arm gebeten bij worsteling

11:41 BREDA - Een 38-jarige Bredanaar is in de nacht van zaterdag op zondag op het Valkeniersplein in zijn woonplaats aangehouden omdat hij een fles door een ruit van een leegstaand winkelpand zou hebben gegooid en een man zou hebben mishandeld. Hij had hierbij het slachtoffer gebeten in een arm. Dat meldt de politie.