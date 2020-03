Loopgraven in Baarle-Nassau brengen oorlogsgeschiedenis weer tot leven

Verborgen

Het grensgebied van Baarle-Hertog/Nassau is een verhaal dat altijd boeiend is met de aanwezigheid van de (grillige) landsgrenzen, het Bels Lijntje, de Dodendraad, maar dus zeker ook de Tweede Wereldoorlog. De oude rangeerschijf in het bos, het perron of de twee replica stationspanten maken dat duidelijk, maar vlakbij het grensstation lagen ook zes verborgen loopgraven. Weggestoken door de tand des tijds. Wie er nog van wist, kon ze nog enigszins opmerken omdat er een lichte golving is in het landschap. In 1944 legden de Duitse bezetters de loopgraven aan.