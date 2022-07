Loop er gerust eens overheen: Breda onthult stenen Vrijheidsboom in Valkenberg

COLUMN Waarom Brabant dé spookrij­der­s­pro­vin­cie is

Zijn we in Brabant eens ergens kampioen in, is het spookrijden. Dat kwam deze week opnieuw naar voren, nadat de politie een 87-jarige man bij Hazeldonk eindelijk aan de kant had gekregen. Hij had vanaf Roosendaal met 130 kilometer per uur over de A58 en de A16 gereden. Tegen het verkeer in.

17:30