Loodsen Leursebaan maken plaats voor nieuwbouw

Om hoeveel vierkante meter het precies gaat, is niet duidelijk. Het gaat in ieder geval om 70 procent van het gehele terrein dat ligt tussen de Leursebaan en de Heilaarstraat die overloopt naar de Meester Bierensweg. De andere 30 procent wordt bezet voor twee bedrijven die een huurcontract tot 2021 hebben. Daarna gaan ook die panden plat, want alles op het terrein is verouderd.

Nieuwbouw

Vastgoedbelegger Warehouses De Pauw (WDP) Nederland, het bedrijf dat eigenaar is van de grond, heeft aan een sloopbedrijf de opdracht gegeven om de huidige loodsen te ontmantelen. Volgens directeur Michiel Assink is dat de eerste fase in het plan. "We hebben jaren geleden het terrein gekocht, omdat we in de toekomst daar nieuwbouw willen realiseren. Het terrein wordt nu in kaart gebracht op het gebied van gas, water, licht en grond en daarna maken we de grond bouwrijp."

Positieve impuls

Volgens de directeur wordt er ondertussen gekeken wat er mogelijk is op het terrein. Diverse bedrijven hebben hun interesse getoond, maar er zijn nog geen bindende contracten getekend. Een definitieve planning is er ook nog niet. "Ik hoop dat er in 2019 iets staat, maar wij zijn lange termijn beleggers en werken vraaggestuurd. Onze doelstelling is om het gebied een positieve impuls te geven."

The Greenery