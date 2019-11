Loods in Strijbeek opnieuw gesloten vanwege hennep

Al in 2017 ging de loods gedwongen een halfjaar op slot nadat in januari van dat jaar een hennepkwekerij met 458 planten werd aangetroffen. Met die tijdelijke sluiting wilde de gemeente een einde maken aan de drugsoverlast in de omgeving.

Half september namen controleurs opnieuw illegale activiteiten waar. Het ging om ‘hennepgerelateerde goederen’ die ze in de loods aantroffen die de politie vervolgens in beslag nam.