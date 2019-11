Loods aan Goorheining in Strijbeek jaar gesloten na vondst hennepgerelateerde goederen

STRIJBEEK - Een loods aan de Goorheining in Strijbeek is voor de tweede keer tijdelijk gesloten vanwege een overtreding van de Opiumwet. De loods blijft een jaar dicht.

In de loods werden hennepgerelateerde goederen aangetroffen. Wat voor goederen het precies zijn, is niet bekend. De goederen zijn door de politie in beslag genomen.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn rondom de loods. In januari 2017 werd tijdens een gemeentelijke controle een hennepkwekerij in het pand aangetroffen.

Drugsoverlast

Tot 20 november 2020 is het verboden om het pand te betreden. Met de sluiting wil de gemeente Alphen-Chaam een eind maken aan drugsoverlast vanuit de locatie. De gemeente heeft omwonenden per brief geïnformeerd over deze maatregel.