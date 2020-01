Lokale partijen Breda zoeken elkaar weer op, ‘want zo kan het niet meer’

Het is niet voor het eerst dat de partijen elkaar opzoeken, maar tot nu toe zonder succes. Bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018 behaalden vijf lokale partijen samen genoeg stemmen om drie zetels te vullen. Maar door de versplintering kwam alleen Breda’97 met één zetel in het pluche terecht. De andere 38 zetels worden gevuld door landelijke partijen.

,,Het contact met Volmondig Ja en Breda’97 was al uitstekend’’, zegt Cees van der Horst (BOB). ,,En we zijn het er over eens dat Breda niet de goede weg op gaat. De investeringen in de Nieuwe Mark, het bezuinigen op jeugdcoaches in de Hoge Vucht, vuurwerk… Wij stellen de vraag: wat wil de stad?’’

Of er daadwerkelijk een nieuwe beweging wordt opgericht is ook afhankelijk van de achterban. Daarom willen de partijen praten met Bredanaars om te horen wat ze willen en of ze zich willen aansluiten. Er is dan ook nog geen partijprogramma. ,,Je bouwt niet zomaar een beweging op, dus gaan we nu eerst praten over onze grondbeginselen. Over wat ons bindt’’, zegt ‘informateur’ John Janssen.

Peter Vissers, het enige raadslid voor Breda’97, blijft voorlopig dan ook gewoon op zijn post. ,,Maar als we elkaar echt lief gaan vinden, dan kunnen we kijken onder welke vlag we verder gaan’’, zegt de politicus, die zich nu al verheugt op een grotere achterban.

Net als zijn collega’s van BOB en Volmondig Ja wil Vissers ‘recht doen aan de lokale stem’. De aanpak van Breda’97 is altijd genuanceerd en diplomatiek geweest, terwijl de toon van de anderen wat scherper was. Ook in het persbericht over de samenwerking is sprake van ‘politieke systemen die failliet zijn en partijpolitiek die de burgers in de weg staat’: ,,Zo kan het niet langer. Zo willen we het niet meer!’’ ,,Dat geluid is wat krachtiger dan je van ons zou verwachten, maar we bedoelen hetzelfde’’, zegt Vissers, die zich onder meer ergert aan het contrast tussen binnenstad enerzijds en wijken en dorpen anderzijds.