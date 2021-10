Lokale ondernemers slaan handen ineen: Tussenpauz in Bavel kan tijdelijk weer open

Komt dat zien! Gebroeders Groothof toveren De Bussel om tot circus

De gebroeders Frank en René Groothof treden op als artiesten in een circus. Een ensemble vuurt hun capriolen aan. Circus Charms is een absurdistische voorstelling waarin ook muzikanten hun kunsten laten zien in de piste. Komt dat zien! In De Bussel in Oosterhout.

28 oktober