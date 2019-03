Lokale boeren in je supermarkt: ‘Brabant loopt beter dan andere provincies’

Teterings trapveldje krijgt innovatie­prijs

14 maart TETERINGEN - Een trapveldje dat in Teteringen is aangelegd, is donderdag onderscheiden met de innovatieprijs sportaccommodaties 2019. Dat is een prijs waarmee de Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en de branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) nieuwe concepten in de sportsector willen stimuleren.