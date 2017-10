Lokaal politiek front op komst in Breda

BREDA - In Breda wordt momenteel druk gepraat tussen lokale politieke partijen om samen mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De opties variëren van vorming van een nieuwe beweging tot aansluiten bij een bestaande partij (al dan niet met een aangepaste naam).

De Bredase raad telt momenteel vier lokale partijen: BOB (twee zetels), Breda '97 (een zetel), Volkspartij Breda (drie zetels) en lijst Elbertse/Groeneweg (twee zetels). Dan is er nog een fractie (Trots/Opa, een zetel) die vooral lokaal georiënteerd is.

Breda '97

Dat al die partijen elkaar vinden in één nieuwe beweging lijkt echter uitgesloten. Zo wil Breda '97 als partij blijven bestaan en onder eigen naam meedoen aan de verkiezingen. "Breda '97 is een sterk merk. Als je dat opgeeft doe je ook tekort aan wat in twintig jaar is opgebouwd," zegt fractievoorzitter Peter Vissers.

Hij staat wel open voor samenwerking. "Misschien kunnen andere lokalen zich bij ons aansluiten. Maar het is ook niet zo dat de deur wagenwijd open staat en we iedereen omarmen. We hebben geen zin in een kruiwagen met kikkers." Volgens Vissers staan bij de lokale partijen de neuzen vaak in de dezelfde richting als het om inhoud gaat. "Maar je hebt ook met veel verschillende karakters te maken."

Elbertse

Direct aansluiten bij Breda '97, zien andere lokale fractieleiders niet zitten. "Dat zie ik niet snel gebeuren," zegt Peter Elbertse van de lijst Elbertse/Groeneweg. Hij pleit juist voor een nieuwe beweging die vol inzet op bestuurlijke vernieuwing en écht betrekken van burgers. "Nu is alles vastgelegd in een coalitieakkoord. Er is vrijwel geen ruimte meer voor initiatieven die uit de stad opkomen."

Die nieuwe lokale beweging/partij moet een zekere omvang hebben, zegt Elbertse. "Met een of twee zetels, sla je geen deuk in een pakje boter." Hij ziet onder meer kansen om met BOB en Volkspartij tot samenwerking te komen. "Maar wie weet ook met mensen die nu nog bij andere partijen zitten."

BOB

Cees van der Horst noemt ook vooral Elbertse en Volkspartij als potentiële partners. "Ik denk dat wij als BOB zelf drie tot zes zetels kunnen halen, want we zijn nu een stuk bekender dan vier jaar geleden. Maar ik wil er zéker van zijn dat we er zes halen. Dan kun je echt meepraten. En daarvoor moet je dus samenwerken." Vanwege de opgebouwde bekendheid, wil Van der Horst de naam BOB liever niet (helemaal) opgeven. "Je kunt de naam wel uitbreiden of op laten gaan in een nieuwe naam."

Volkspartij

Basile Lemaire van de Volkspartij Breda was een jaar geleden toen hem naar een eventuele samenwerking werd gevraagd erg terughoudend. "We staan er nu meer open voor. Alles gaat om inhoud. En ik zie dat we elkaar daar nu steeds meer op kunnen vinden." Volgens hem zijn er zeker nog hobbels te nemen, inhoudelijk én op het persoonlijke vlak. "Maar in dit stadium sluit ik niets uit.

Trots