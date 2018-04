Lokaal Perspectief: 'Haal bussen uit Veldstraat Zundert'

Dat zegt Rien van de Sande van Lokaal Perspectief. Hij wilde er, toen nog als Fractie Rien van de Sande, tijdens de raadsvergadering van 13 maart een motie over indienen. Omdat hij die niet vooraf had aangekondigd, kreeg hij daar geen toestemming voor van burgemeester Leny Poppe-de Looff. Hij mag de motie eind deze maand alsnog indienen.

Exploitatieprogramma

Maar, zo vreest hij: ,,Dat kan wel eens te laat zijn. Op dit moment wordt al gewerkt aan een exploitatieprogramma voor de buslijnen van volgend jaar. Dat wordt in april of mei aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het zou goed zijn als voor die tijd al aan busmaatschappij Arriva en aan de provincie wordt gezegd wat Zundert wil."

Onveilig

De bussen zorgen in de Veldstraat voor een onveilige situatie, vindt Lokaal Perspectief. ,,Het moet veranderen. Deze week stelt de provinciale partij Lokaal Brabant er ook nog eens vragen over aan de Gedeputeerde Staten." Van de Sande zit in het bestuur van die partij.