Ze hadden in veel West-Brabantse gemeenteraden al flink wat in de melk te brokkelen. Bij de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen wonnen de lokale partijen steeds meer terrein, ten koste van de landelijke partijen.

Afgelopen woensdag verliep niet anders. Opnieuw wonnen de lokalo’s. In vrijwel alle gemeenten in de regio mag een plaatselijke partij zich de komende vier jaar de grootste noemen. Op een paar uitzonderingen na. Daarbij spant Breda de kroon. Daar deelt de VVD de komende vier jaar de lakens uit. De liberalen komen met liefst 11 van de in totaal 39 zetels in de nieuwe gemeenteraad, op gepaste afstand gevolgd door de rest.

Dat is opvallend. Waarom wijkt Breda zo af van de rest van West-Brabant? Ongetwijfeld zal meespelen dat Breda de enige stad is, temidden van plattelandsgemeenten en provincieplaatsen als Roosendaal en Oosterhout. En in steden doen krijgen lokale partijen over het algemeen minder makkelijk voet aan de grond dan op het platteland. Een enkele uitzondering daargelaten zoals Tilburg waar de Lijst Smolders van de oud-chauffeur van Pim Fortuyn verrassend als grootste partij uit de bus kwam.

Maar dat is niet de enige reden. In Breda is het lokale politieke landschap de afgelopen jaren verder versplinterd. Bij deze verkiezingen deden liefst zes lokale partijen mee. En die, zo moet je achteraf stellen, hebben elkaar kapot geconcurreerd. Met als eindresultaat dat slechts een van die zes partijen uiteindelijk met een schamel zeteltje in de nieuwe gemeenteraad komt.

Gaan we die tegenstelling in lokaal bestuur tussen Breda en de andere West-Brabantse gemeenten de komende jaren terugzien? Nou dat zou best weleens het geval kunnen zijn. Vermoedelijk zal de Baroniestad de komende jaren nog veel meer de rol van ‘bestuurlijk leider’ van West-Brabant naar zich toe trekken.

Dat zal zich vooral gaan manifesteren in de contacten met politiek Den Haag. Veel van die lokale partijen hebben, ook al wordt dat door diezelfde partijen vaak betwist, minder korte lijnen met de landelijke politiek dan de gevestigde politieke orde. In Breda waar vrijwel zeker de VVD, vermoedelijk gesecondeerd door D66, het opnieuw voor het zeggen krijgt, zijn die korte lijntjes er wel.

Dus moet er de komende jaren draagvlak of subsidie uit Den Haag komen voor een West-Brabants plannetje? Grote kans dat, nog meer dan voorheen, de bestuurders in Breda daar bemoeienis mee zullen hebben.