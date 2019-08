Logistics Community kan een jaar na opening de vraag al bijna niet meer aan

West-Bra­bant houdt grip op daklozen, wel meer complexe gevallen

23 augustus BERGEN OP ZOOM/BREDA - Het aantal daklozen in West-Brabant stijgt veel minder hard dan de landelijke trend. Terwijl de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) in Breda in drie jaar tijd een toename ziet van 200 naar 300 daklozen, spreekt de Bergse wethouder Andrew Harijgens over een ‘redelijk stabiele situatie’. ,,Het aantal daklozen dat bij ons in beeld is, schommelt al een paar jaar rond de 90.”