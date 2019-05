Lofts geven Adriaan van Bergenstraat nieuwe impuls

BREDA - Er komen 56 ‘lofts’ op de begane grond van een groot appartementencomplex in de Adriaan van Bergenstraat in het centrum van Breda. De lofts, waar gewoond en gewerkt kan worden, vervangen daar de verouderde kantoor- en bedrijfsruimtes. Ook in de rest van het complex wordt geïnvesteerd, mede doordat het grotendeels gasloos wordt.