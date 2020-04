Loetje Breda als afhaalrestaurant: biefstuk via de drive-in

Evenemen­ten­be­drijf Arjan van Dijk Groep failliet: ‘Slachtof­fer van coronacri­sis’

13:14 GEERTRUIDENBERG/WERNHOUT - De Arjan van Dijk Groep is failliet. Dinsdag sprak de rechter het faillissement uit over het evenementenbureau, met locaties in Wernhout en Geertruidenberg. ‘We zijn keihard getroffen door het coronavirus’, luidt het statement op de website. ‘Wij zijn een van de eerste economische slachtoffers van deze crisis.’