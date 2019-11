Loes stond met twee benen in het onderwijs

Een werkend leven lang gaf Loes Verpalen les in de vakken handel en economie. De namen van de vakken veranderden met de tijd, maar voor Loes maakte dat niets uit. Bij haar ging het om de inhoud. Ze wilde die inhoud op een aansprekende manier overbrengen op haar leerlingen, dat was haar uitdaging. Door haar manier van lesgeven wist zij leerlingen aan zich te binden. Zij was meer dan alleen docent. ,,Pensioen was voor Loes geen onderwerp”, vertelt Johan Michielsen, locatiedirecteur van het Tessenderlandt in Breda. ,,Ze leefde sterk in het hier en nu. Ook al was ze ziek, de leerlingen konden op haar rekenen.”