Loes (11) kan niet bevatten dat er geen Corso Zundert is, maar gelukkig is er de Corso Expo

'We schrijven historie', begint Jos Vriends zijn welkomstwoord zondagmiddag op het bordes van het oude Rabobankgebouw in Zundert. ,,Er start vandaag géén corso. Dat is in 75 jaar op rij niet gebeurd. En laten we hopen dat dit slechts eenmalig is. We schrijven ook historie'', vervolgt Vriends, ,,omdat we vandaag voor het eerst de Corso Expo openen. En laten we hopen dat die niet eenmalig is.''